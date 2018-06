By Emily Rasmussen

The San Juan Hills High School Class of 2018 celebrated its graduation ceremony on Thursday, June 7 at the Bren Events Center in Irvine.

The evening was full of laughter, reminiscence and reflection on the journey of the Class of 2018 Stallions.

Here’s the list of the Grads:

Valedictorians (students with a cumulative GPA of 4.0 or higher) are listed in bold type. The Scholar of Scholars (students with the highest weighted GPAs) appear in red.

Ezekiel Josue Abarca

Alan Najera Abrego

Christopher Alexis Aceves

Chase Jordan Aellig

Carlos Aguilera

Angel Aguirre

Kaimana Hawk Aguirre

Monica Karina Aguirre

Aliya Taha Ahmed

Gavin Alexander Aitken

Miguel Angel Alcala

Joseph Fernando Alegre

Matthew DeWayne Alexander

Michael Anthony Alexander

Ryan Ross Allen

Ariel Lynn Alonso

Kaili Rose Alpay

Christian Alvarado

Roxanna Andrea Amirazizi

Daisy Anguiano

Alyssa Anzalone

Alexa Elysabeth Appelbaum

Anissah Giana Appelbaum

Joshua Scott Apt

Brent Cole Arciniega

Angel Guadalupe Arellano

Gumer Yair Arteaga Guerrero

Emily Chloe Arzetti

Evan Luke Aswegan

Patrisha Dela Cruz Atayde

William Glenn Atkins III

Taylor Noelle Austin

Jessica Mendez Ayala

Alura Michelle Baldasare

George Williams Baque

Victoria Danielle Barcelo

Nina Rain Barker

Cate H. Barnes

Spencer Aaron Barney

Marcella Rose Bartlett

Cole Bates

Leonardo Alessandro Bautista

Dezireh Behzadi

Maximilian Klaus Bellinghausen

Gabriella Francesca Bellizzi

Liliana Michele Benjamin

Ally Grace Bennett

Vibiana Olivia Berkien

Lauren Hope Bernard

Allyson Nicole Bernicke

Carter Daniel Berry

Morgan Elena Best

Ryan David Best

Haoma H. Bhadha

Luke Braden Biancalani

Zachary Hugh Binowitz

Tyler John Bishop

Cole Grayson Blasco

James William Blaydon

Seth James Blaylock

Grace Bologna

Dylan Thomas Bolt

Abigail Morgan Bonga

Hanna Rose Borsack

Abbey Charlotte Bostic

Dalton Henry Bourne

Madison June Bowen

Avery Regan Brady

Griselda Brand

Jacob Douglas Robert Brandon

Chance Michael Brannon

Abraham Bravo

Jared Warren Brawner

Max Manuel Brenner

Jacqueline Teva Brooks

Serenity Ann Broome

Kaden Parker Brown

Logan Thomas Brown

Nychole Katherine Bryant

Trevor William Buell

Nathaniel Scott Burks

James O’John Burns

Savannah Rayne Bushman

Madeline Joyce Butler

Sam Butler-Woodhouse

Sean Cahill

Bridget Noel Cain

Miguel Angel Calderon

Iliana Olivia Campanale

Ryan Louis Canary

Eddy Cano

Litzy Canseco Ayala

Zachary Edward Carabajal

Amy Rose Carey

Drew Emme Carney

Arla Victoria Tan Carreon

Nathaniel Russell Carreon

Chad Andrew Carrera

Makenzie Reese Carrera

Andrea Carrillo

April Carrillo

Mariana Rosaly Carvajal

Skyler Stearling Casaletta

Arianna Lizbeth Casillas

Pedro Luis Castaneda

Sebastian Castillo

Joseph Crisostomo Casuga

Javier Ceja

Sophia Isabella Chacon

Madalyn Ann Chase

Vincent Jose Chaudhry

Luke Jeffrey Chavez

Taylor Leah Chen

Hannah Taylor Christie Hall

Calla Grace Chung

Ethan Everett Cinco

Ethan Owens Clarke

Taylor Grace Clement

Alexandra Grace Cochran

Emma Rylie Cohen

Bailey Collins

Lucille Beatrice Collins

Ryan Robert Collins

Edward Montgomery Conover

Cameron Ronald Conrad

James Joseph Constabileo

Alyssa Contreras

Angela Ivette Contreras

Jacob Tyler Cooper

Kyle Steven Copley

Iran Alberto Cortes-Reyes

Jill Marie Cowdrey

Connor Jordan Crotty

Cristian Francis Montoya Cruz

Stephanie Cruz

William Lucas Cruz

Benjamin James Cuevas

Ennis Berk Cuhadaroglu

Kevin Patterson Cullers

Natalie Marie Culwell

Corey James Cummings

Aspen Cunningham

Haley Ryanne Currier

Grace Marie Daigneault

Lily Taylor D’Ambrosio

Connor Wyatt Damron

Emma Linda Daniel

Julia Jacqueline Delamare

Jossue Delgado

Alexandra Delonge

Brett Anthony DeLorenzo

Daniel Louis Denayer

Paige Gleason Dendiu

Morgan Russell Derifield

Delaney K. DeSantis

Ryan Mark DiCenzo

Amanda Christine Dickman

Strauskulage John Diebold

Milanna Anne Difilippo

Samuel Joseph Difilippo

Jaden Andrew Doble

Holland Grace Doezie

Selin Emily Dogan

Angel Gabriel Dominguez

Peyton Sean Doty

Beau Ryan Doubleday

Braxton Douglas

Brendan Moran Doyle

Jiro Andrew Duenez

Hunter Grahm Duringer

Parker Thomas Easton

Benjamin Anthon Edwards

Jordan Thomas Edwards

Noah Parker Einhorn

Evyn Sophia Elliott

Sophie Renee Engel

Anna Gabrielle Engler

Eunice Escalona

Paulina Christine Faanes

Adam Joseph Fairchild

Lauren Ann Fairchild

Anam Faruqi

Tatum Marae Federman

Makaela Ann Felix

Katherine Lili Finman

Hunter Powell Fisher

Milo Fisher

John Florentino

Emily Dominique Flores

Gustavo Flores Fernandez

Billur Lale Foley

Payton-Rose Devine Forche

Jada Star Forsdick-Stevenson

Lindsey Taylor Fox

Madison Brooke Fox

Natalie Victoria Frias

Emily May Friess

Leah Joy Fryer

Olivia Adriana Fu

Eloisa Galaviz

Juan David Galindo

Calvin Garcia

Julian Ryan Garcia

Oscar Eduardo Garcia

Tessa Mae Gardiner

Rebecca Garibo

Austin Michael Garner

Andrew William Garwood

Kylie Raelyn Gerlach

Dean Ford Giacopelli

Brendan Horan Gibson

Austin Riley Gifford

Ashley Lauren Gilliam

Haydee Brianna Gleed

Savannah Michelle Glenn

Aleck Douglas Gloude

Jaxon Glover

Ashley Renee Gonzales

Cassie Mai Gonzales

Alexandra Elena Gonzalez

Montserrat Gonzalez

Daniel Alan Goodin

Madeleine Rose Goodpaster

Cole Thomas Grace

Carlos Alejandro Granados

Sasha Mikayla Grbich

Isaiah Reece Grover

Christian Michael Gryder

Wendy Guerrero

Beatriz Ariana Guzman

Morgan Sylvia Hajeck

Maria Helena Halsey

Amir Hamidzadeh Naseri

Dallin Blaine Hammond

Elexa Sage Happy

Preston Arthur Harms

Samuel Benjamin Hasson

Sofia Susan Marie Hathaway

Austin Hatz

Brinley Elizabeth Hawkins

Catherine Elizabeth Hawley

Declan Tsuzun Hayworth

Trazer D. Hazen

Rowyn Nina Henning

Calista Anne Henson

Jason Hernandez

Vanessa Hernandez

Natalie Theresa Herring

Jake Alan Herron

George Steven Hersman

Brooke Marcella Hester

Megan Marie Hill

Ashley Danielle Hoffman

Aliza Grace Holt

Emaan Osseini

Gracyn Beverly Houmis

Yu Hu

William Connor Huch

Ruby June Hulett

Adelaide Loren Hunter

Sandra Paola Ibarra

Taylor A. Jabczenski

Alexa Morena Jackson

Douglas Allen Jackson

Samwiri Nkuse Jakana

Alexa Noelle Jaramillo

Jack Halton Jeffcoat

Ashlyn Nicole Jerue

Denise Jijon

Israel Jimenez

Samantha Jimenez

Jesus Gerardo Jimenez Torres

Breeanna Ashley Johnson

Elizabeth Ann Johnson

Heather Michelle Johnson

Kailyn Shana Johnson

Logan Graham Johnson

Grace Ashlynn Jones

Caroline Juarez

Jasmine Juarez

Ethan J. Jung

Laura Maria Kamradt

Kylie Lei Kaneshiro

Shahab Kashani

Olivia Marie Kato

Makayla Keelin

Alderic Brendan Kellett

Madison Kristina Kelly

William Aaron Kennedy

Payson Benjamin Kirkham

Joseph Foster Kitaen

Maximillian J. Kling

Max Paul Kloepfer

William Noble Knaak

Graham Conlan Knapp

Madison Celia Knight

Autumn Shelby Knights

Christian Knutson

Johnathon Maxwell Kreutinger

William Thomas Kurtzer

Shane Hyuk Jin Kwon

Sabrina Lorraine Lachheb

Giselle Lagunas Salgado

Noah Patrick Lahey

Zoe Arinn Lambiase

Alexandra Grace Landaas

Russell Kendall Lane

Ashly Jin Larkin

Julian Michael Lasting

Kameryn Elise Laureano

Richard William Laureano

Bridget Hannah Lee

Jasmine Katherine Lee

Jessica Nicole Lee

Aviana Jessine Legris

Erin Marie Levinson

Dylan Anthony Lewis

Kacey Lyn Lewis

Kennedy Flor Dizon Lim

Rhaya Lynn Poblete Linis

Brooke Kalina Lobo

Kellian Marie Lorenzen

Brenton Ernst Lowery

Karel Lugo Lopez

Kathryn Jean Lukes

Phoebe Marie Lutz

Kristie Lynn

Jaymes Manuel Macabale

Maria Fernanda Macias

Rachel Anastasia Mahshi

Cameron Nicole Mannen

Aleck Garo Mardirossian

Megan Renee Mariano

Cole James Marin

Alexis Emiliano Marmolejo

Kate Taylor Marquis

Kaleb Brooks Marschall

Gillian Giordano Martin

Gabriel Martinez

Jennifer Martinez

Kailynn Alexandra Martinez

Kyra Isabel Massucco

Madeline Elizabeth Masters

Allison Nicole Mattsson

Christopher Sean Mauerman

Christiane Analiese May

Madison Lynn McClellan

Megan Rose McClellan

Evan Scott McClure

Jack Hart McCorkle

Genevieve Monte McDermott

Jennifer Francis McFadden

John Patrick McShane

Kennedy Alexandria Meadows

Lauren Naomi Mecum

Daisy Medina

Fermin Medina

Sabrina Monique Mena

Jorge Menchaca

Ashley Lizbeth Mendoza

Carolina Mendoza Reyna

Chelsea Melissa Mendoza

Hayden Louis Merda

Lauren Alexis Mestakides

Emma O’Ryann Mettler

Elida Meza

Alexander Jose Luis Millan Rosales

Haley Nicole Miller

Jacqueline Nicole Miller

Mackenzie Lane Miller

Remington Eve Miller

Hannah Catherine Mincer

Julia Michele Minier

Rachael Morgan Minkin

Morgan Trinity Miscione

Ruben Jaasiel Molina

Jack Hansen Monach

Rylee Nicole Moncrief

Anna Janina Moneymaker

Elvin Montes

Joshua Glenn France Moran

Citlallic Monserrat Moreno Eusebio

John Kieran Moriarty

Calum Khalil Moy

Abigail Rose Moyer

Amanda May Muhr

Alejandra Murillo

Jay Daniel Murray

Victoria Ommid Naficy

Darian Navarro

Giancarlo Emmanuel Navarro

Reagan Monet Nedelykovic

Cate Marion Nelson

Samantha Marie Newman

Brittany Tu Uyen Dang Nguyen

Kristen Bao Duy Nguyen

Shea Sterling Nicolai

Alexander Niedziela

David Mark Nielsen

Maria Del Rosario Nieto

Isabella Marie Nikolenko

Carrie Susanna Noetzli

Aaron Michael Nordskog

Heileen Nunez

Santos Ocampo

Melia Elizabeth Ochoa

Halle Lynn O’Donnell

Asta Sonja Olafsdottir

Ciaran O’Neill-Patrick

Jesus Uzziel Ordaz

Carlos Ortega

Grace Elizabeth Owen

Abigail Ashlee Owens

Erick Pacheco

Sophia Ashley Padilla

Rosario Lisette Palomera

Jennifer Palomero-Ramos

Grant Joseph Parker

Jack Dennis Parker

Jack Francis Patnoe

Christian Aleksandar Patton

Frida Sofia Paz-Gonzalez

Jennifer Andrea Pedraza

Jorge Luis Pelaez

Gillian Kathleen Penna

Citlali Perez

Kaylee Celene Perez

Paola Gabriela Perez

Camaryn Charlotte Peterson

Andrew Grant Piecuch

Ethan Jared Pigott

Oscar Daniel Pinzon

Siddharth Anand Piravi

Makayla Mehri Pirghibi

Ricardo Policarpo

Maya Sophia Pratt

Samuel Michael Price

Macie Rose Pritchard

Abbygalle Gabriela Prusinski

John Thomas Pugliese

Mitchell Bradley Quaranta

Sebastian Alejandro Quilantan

William John Quinsey

Logan Raabe

Gaston Pierce Rachall

Christian Rafaela

Britney Ramirez

Samuel Ramirez

Valentin Ramirez

Leslie Itaya Ramos

Bryan Ramos-Ochoa

Nikolas John Ramsey

Christian Michael Rasmussen-Root

Emma Rauschenbach

Sophia Loren Rea

Riley Carson Reese

Olivia McShane Reiley

Courtney Rae Reinking

Benjamin William Relf

Jacob Nicholas Reyno

Sarah Janet Reynolds

Madison Michelle Ricks

Hannah Noel Ridout

Anabelle Grace Rigg

Dylan Riley

Quinn Geneva Roberts

Faith Victoria Robertson

Monika Robles

Adilene Jaqueline Rodriguez

Alexis Ella Rodriguez

Brianna Danielle Rodriguez

Jacqueline Rodriguez

Luis Ivan Rodriguez

Natalie Tewsart Rodriguez

Nickolas Rodriguez

Caden Glenn Rogers

Syrus Benson Rohr

Richard Diaz Rojas

Adrianna Sabrina Romero

Alexander Abraham Charfess Royal

Alex Michael Ruiz

Andy Ruiz

Ricardo Ruiz Vega

Anne Michelle Rutkowski

Mason Lee Ryan

Christine Marie Sagalongos

Ashley Nicole Salen

Evan Salimbeni

Noah Livingston Salviati

Alex Sanchez

Nicholas Paul-Brazeau Sanchez

Steffi Sanchez

Jorge Fernando Sanchez Portilla

Evaristo Sanchez Vivero

Kaleigh Rae Santmyer

Morgan William Santore

Colleen Marie Scannell

Tyler Brian Schmidt

Jonathan David Schniepp

Carson Philip Schwalbe

Emma Noel Scott

Preston Cole Seemann

Abigail Karen Saundra Seiwert

Abigail Francis Sexton

Socrates Alexander Sgonzos

Mehron Sharq

Connor Timothy Sheehan

Taylor Ann Sherman

Alexander Canon Shreeve

Niki Teresa Cesareo Silva

Gopinatha Dasa Henry Milton Silvers

Addison Elliot Simis

Roma Wood Sinacori

Karan Partap Singh

Natalie Sithong

Jessica Lauren Siu

Madyson Kayla Siu

Kristian Annika Skorstad

Maicy Lyn Skousen

Jack C. Bullard Small

Isabella Thyra Smedeby

Erik Douglas Smith

Genevieve Evelyn Chase Smith

Alexis Ashlynn Smykal

Brooke Ann Snow

Savannah Paige Soares

Jessica Rose Solis

Kiara Michelle Soto

Tomas Andres Soto

Gavin Louis Xavier Spencer

Eva Stanton

Amber Lynn Steen

Claire Genevieve Steines

Danielle Leigh Stockton

Morgan M. Suit

Erin Elizabeth Sulfaro

Hunter Adison Sweeney

Jackson Phillips Swift

Alyssa Lauren Tacconelli

Marc Bryan Tagle

Connor Tallis

Jose Alfredo Tellez

Madelyn Michelle Theis

Bjorn Souviney Thelander

Reese Michelle Thomas

Daphne Kay Thompson

Faith Emily Thompson

David Isaac Thompson-Stein

Audrey Huyen-Tran To

Mariann Alexa Tobar

Geovanny Alexis Torrento Inocente

Morgan Mary Townson

Russell Loc Tran

Jared Costeau Tretter

Jeri Soleil Tretter

Madison Marie Tripi

Anna Tsaritov

Zachary Cole Tucker

Madelyn Marie Tudor

Joshua Stephen Turner

Chloe Jean Twardy

Alfonso Arturo Urdaneta-Carrera

Brianna Urrutia

Kayalhani Catheryn Aquino Uy

Alyssa Jayne Valera

Riley Nicole Vance

McKell Ashlyn Varner

Iris Liliana Vera

Sarahi Verduzco

Noah Keith Villar

Evan Lausten Voris

Grant Alexander Vurpillat

Christian Thomas Waizinger

Albert John Walberg

Cayden Michael Walters

Grace Jeanette Ware

Katherine E. Warren

Porter Robert Watson

Naomi Amara Wattanasarn

Jenna Paulette Weamire

Aden Parker Webster

Tristan Michael Webster

Garrett Colborne Weeks

Claire Elizabeth Welter

Madelyn J. West

Alyssa Deanna White

Dylan Edward White

Robert Nelson White

Jack Matthew Whittaker

Rachel Alanah Whitten

Erika Nicole Wiles

Lauren Elizabeth Williams

Taylor Jane Wilson

Tanner Ryan Wishart

Joseph Gregory Wolicki

Maggie Colburn Woods

Noah Douglas Woolbert

Blake Daniel Wooters

David Louis Yaccino

Yasmin Leigh Yagiz

Joseph James Yawn

Isaiah Robert Yoways

Brooke Elizabeth Zabrocki

Jonathan Zamarripa

Richard Zamarripa