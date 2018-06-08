St. Margaret’s Episcopal School Class of 2018

**Valedictorian
*Salutatorian
Alexandra Marie Acacio
Hana Sy-Wyndom Adams
Tyler Jens Aitken
Mitra Ann Alikhani
Kirsten Beate Allmeroth
Colin Christian Ballantyne
Jeannine Anne Bauer
Braydon Lawrence Cancellieri
Jake Tyler Carmer
Clayton Ford Chalmers
Jared Lowell Chang
Perry Ethan Cheves
Michael David Chew
Alyssa Catherine Chong
Evette Chung
Gabriella Lauren Cinquini
Gavin Robert Clarke
Jaden Michael Cloobeck
Dylan Price Conway
Skyler Renee Cordrey
Ryan Scott Cragun
Jessica Dawn Cramm
Julia Hernandez DaMour
Jaime Del Rio
Cameron Darshan Dosanjh
Danielle Lynn Drislane
Annie Georgia Eales
John Hanibal Edington
Avery Charlotte Edward
Rodney Richard Egdorf, Jr.
Rieser Christoph Faller
Alexis-Marie Martin Fintland
Ayla Brooke Fox
Tyler Christopher Francis
Lauren Allyssa Freed
Aaron James Garfinkle
Peter Bryant Gottlieb
Ryan Michael Gottlieb
Nicole Leigh Greuel
Tarika Kaur Gujral
Conrad Kellogg Hampson
Gwendolyn Christine Hart
Peyton Marianne Herrera
Kinsale Drake Hueston
Megan Sayaka Huff
Madeleine Prentiss Hughes
Eleanor Marie Jones
Mathew Kennedy Josephs
Delanie Rae Kahn
Leo Cole Kamgar
Kaitlin Naomi Kao
Sahar Allison Khashayar
Richard Marcus Knight
Sarah C. Ko
Jake Hagop Kofdarali
Natalie Catherine Kowal
Julia Lorraine Kramer
Jacob Zane Kuljis
Garrett Thatcher Kuntz
Gordon Fairburn Larson
Grace Madison Lawler
John Patrick Leasure
Alice Yejin Lee
Madison Mafi
Matthew David Maga
Kim Marie Maguire
Andrew Jordan Maita
Max David Martinez
Valentina Francesca Martino
Evgenia Christiana Matty
Natalie Rose McAleer
Lauren Kate McCaffrey
Sean Patrick McFarland
Alison Ann Meany
Anneka Nicole Miller
Louisa McCann Miller
Justin Jinwoo Minn
Marissa Virginia Mitchell
Grace Sachiko Miyamoto
Annie Joyce Moore
Jack Laurence Moore
Alexandra Kathleen Morin
Hyewon Na**
Tejav Amudhan Narayanan
Ania Nazig Ohanesian
Sophia Nicole Payne
Trevor Scott Peay
Roger Searle Penske, III
Jay Mohan Phansalkar
Elizabeth Francisca Clementina Plummer
Jadie Austin Pruitt
Michael Anthony Rafla
Peyton Jace Ridland
Rachel Anne Roy
Anthony Parker Ryan
Rhea Sachdeva
Olivia Sophia Salazar
Julia Grace Seaman
Katherine Hunter Sele
Marguerite Sofia Sellas
Andrew Sung-Kuen Shin
Keilani Mariko Snyder
Matthew Christopher Soto
Blake William Stevenson
Emily Meeyun Suh
Andrea Taylor
Dalen Rachel Alief Thomas
Jada Nicole Alief Thomas
Logan Alexa Tomaselli
Christopher Ryan Totah
Michael Bryce Victor
Bryant Villamil Barrera*
Makaela Lin Weeda
Justin Maxwell Welling
James Willis Whiting
Taryn Anne Wilson
Brenden Wallace Wong
Brandon Kyle Wu
Kevin Nathaniel Yee
Ethan Holter Yoshioka
Cailin Anne Young
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